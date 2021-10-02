Sakarya'da 79 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 800 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

'Kendi içinde bir kültürü oluyor'

Sakarya polisinin kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 2 bin adet 50’lik banknotlar halinde toplam 100 bin Amerikan Doları, 79 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 800 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 19 operasyonel faaliyette 20 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 12 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 5 şahıs yakalandı, 2'si adli mercilerce serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 2 bin adet 50’lik banknotlar halinde toplam 100 bin Amerikan Doları, 79 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 400 adet dolu makaron, 8 bin 800 Litre karışımlı akaryakıt, 315 adet elektronik sigara kartuşu, bin 255 adet cinsel içerikli kaçak ilaç, 12 adet elektronik sigara, bir kilogramlık paketler halinde 25 adet tütün mamulü, 3 kilo 750 gram nargile tütünü, 1 adet cep telefonu, 412 adet puro ele geçirildi.

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