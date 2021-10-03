Serdivan’da yaşlılar evlerinde ziyaret edildi

Serdivan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü hizmetler kapsamında, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Yaşlı Destek Hattı’na kayıtlı 50 vatandaş olduğunu belirterek, bu vatandaşların sık sık ziyaret edilip ihtiyaçlarının kontrol edildiği ifade edildi. Özellikle yalnız yaşamak zorunda olan vatandaşların ihtiyaçları yerine getirilirken zaman zaman gerçekleştirilen etkinliklerle sosyalleşmelerine katkı sağlamanın da önemine vurgu yapıldı.

Yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Yaşlı Destek Hattı’nın üyeleri, her konuda Serdivan Belediyesi’nin desteğini gördüklerini bu nedenle kendilerini güvende hissettiklerini belirttiler.

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