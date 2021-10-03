Platformun bu ayki konuğu gazeteci Çetin olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu bu ayki toplantısında gazeteci, yazar Çetiner Çetin’i ağırlayacak.

Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ayki toplantısında gazeteci, yazar Çetiner Çetin’i ağırlayacak. Toplantıda; Ortadoğu’da ki değişen dengeler, Doğu Akdeniz’de son durum, İranAzerbaycan çekişmesi ile ABD yaptırımları ve ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği konuları ele alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.