Sakarya’da ilk koruma amaçlı imar planı

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Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Meclis Başkan Vekili Adem Kümbet başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis gündeminde yer alan 11 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Beşköprü Mahallesi sınırlarındaki 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanlarını Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce onaylandı. İmar Komisyonunda görüşülen kararın, mecliste oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından kesinleşerek yürürlüğe girdiği belirtildi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sakarya sınırları içerisinde koruma amaçlı imar planı yapılan ilk bölgenin Beşköprü Mahallesi olduğu ifade edildi.

2022 Performans programının görüşüldüğü Meclis’te, 2022 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi gündemiyle 12 Ekim Salı günü tekrar toplanma kararı alındı.

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