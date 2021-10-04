Hafif ticari aracın kadına çarpma anı kamerada

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, hafif ticari araç caddeden dönüş yaptığı sırada Nurgül G.´ye çarptı. Ayakları yerden kesilen Nurgül G. yola savrulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde, Karasu Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi´nde meydana geldi. Gökçe B. yönetimindeki 54 PB 102 plakalı hafif ticari araç caddeden yan yola dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül G.´ye çarptı. Ayakları yerden kesilen Nurgül G. yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekibi geldi. Yaralanan Nurgül G. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, Gökçe B.´nin ifadesini alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nurgul G.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-10-04 18:10:29
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