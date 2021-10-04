Vatandaşlar su kanalına düşen inek için seferber oldu Mahsur kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde su kanalında düşen inek, vatandaşların 2 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde Tunahan Sağır’a ait inek su kanalına düştü. İnek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar, traktör yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde ineği düştüğü yerden kurtardı. İneğin kurtarıldığı anlar ise, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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