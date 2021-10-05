5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi Mahkeme heyeti kusur raporu isteyerek duruşmayı erteledi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, kusur raporunun alınmasına karar verilerek ertelendi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında tanı kolan iki kişiye söz hakkı verildi.

2014 yerel seçimlerinden sonra olay yerinde denetim yaptıklarını belirten zabıta görevlisi tanık M.Ö., “İş yerinde herhangi bir faaliyet yoktu. İş yerinin yoluna çakıl dökülmüştü. Daha sonra denetim olduysa ben katılmadım” dedi.

Zabıta görevlisi tanık S.O. ise, “2014’te ruhsat denetim için gitmiştik fakat iş yeri faal değildi. İş yerinin girişlerine moloz dökülmüştü, kapıları kitliydi, kimse yoktu” diye konuştu.

Söz alan müşteki ve avukatları, tanıkların beyanlarını kabul etmediklerini şikayetlerinin devam ettiklerini belirtirken sanık avukatları, eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise kusur raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 27 Ocak tarihine erteledi.

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