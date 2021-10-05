Aşı kampanyasında kazananlar ödüllerini aldı

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Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1830 yaş arası gençlere ‘Haydi Gençler Aşımızı Olalım Sağlığımızı Koruyalım’ sloganıyla düzenlenen ödüllü aşı kampanyasında ödüller sahiplerini buldu.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos 28 Eylül tarihlerinde 18 30 yaş arası gençlere ‘Haydi Gençler Aşımızı Olalım Sağlığımızı Koruyalım’ kampanyası kapsamında ilçe genelinden 82 genç ilk doz korona virüs aşılarını vurdurarak, dizüstü bilgisayar almaya hak kazandı. Çekiliş kapsamında 6 asil ve 6 yedek talihli belirlenerek Belediye Meclis salonunda yapılan tören ile ödüller teslim edildi. Ödül törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Sevda Gürsel, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, Özel Kalem Müdürü Derya Aksima ve talihliler katıldı.

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