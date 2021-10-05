Sapanca'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi; 2 gözaltı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, polisin operasyonuyla kalaşnikof tüfek, çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 118 gram esrar ile 11 kök hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca Kurtköy Mahallesi´nde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör ile silaha ait 18 adet mermi, çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 118 gram esrar ile bahçede ekili 11 kök hint keneviri ele geçirildi, şüpheliler F.K ve E.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-10-05 20:59:39
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