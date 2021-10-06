Sapanca polisinden operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca ve 2 kilo esrar ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında F.K. ve E.K. isimli şahısların ilçenin Kurtköy Mahallesi’ndeki ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet AK47 marka ruhsatsız tüfek, 3 adet şarjör, 18 adet tüfeğe ait fişek, 1 adet özel yapım çelik yelek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ve 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.