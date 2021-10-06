Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Teknofest 2021’de başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi.

Teknofest 2021’de ‘Mobil Çelebi’ projesiyle Türkiye 1’incisi olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akıllı Park Sistemi projesiyle Türkiye 2’ncisi olan Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile bir araya geldi. Öğrenciler, dereceye girdikleri projelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’la birlikte Başkan Işıksu’ya tanıttılar. Başarıların filizlenmeyi bekleyen bir tohum olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Teknofest 2021’de göstermiş olduğunuz başarılarla gençliğimizin ümit aşısı oldunuz. İnanıyoruz ki Adapazarı’mızdan nice Selçuk Bayraktarlar yetişecektir ve sizler dünyaya başarılarla dolu imzalar atacaksınız. Bilimin, aklın ve hakikatin izinde uzun ve meşakkatli bir yolda sizlere başarılar diliyorum. Daima yanınızdayız” dedi.

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