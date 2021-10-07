Altınküre Okulları, Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği ile bir araya geldi

Sakarya Altınküre Okulları, Dünya Mimarlık Günü kapsamında Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği Başkanı ile bir araya geldi.

Her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlar Günü kapsamında Sakarya Altınküre Okulları Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği Başkanı Sami Kafadar ile bir araya geldi. Kaynakça, bir araya geldiği Başkan Kafadar ile görüş alışverişinde bulunarak tüm temsilcilerin gününü kutladı. Birliktelik sonunda ise Kafadar, Altınküre Okulları’nın gösterdiği ilgi sebebiyle teşekkür etti.

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