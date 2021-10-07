Yazar Karakulak, sevenleriyle bir araya geldi

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yazar Ahmet Karakulak, sevenleriyle bir araya gelerek edebiyat, sanat ve yazar olma yolculuğunu anlattı.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yazar Ahmet Karakulak’ın katılımıyla yazarlık atölyesi düzenlendi. Yazar Karakulak, hayata ve edebiyata bakış açısını, ilim yolculuğunu ve maneviyat duygusunu katılımcılara aktardı. Programın ev sahipliğini Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel yaparken, Kültür İşleri Müdürü Murat Acar, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Akman ve çok sayıda edebiyatsever, yazar Karakulak’ı takip etti.

Sanat ile ilgili konuşan Yazar Ahmet Karakulak, “Bir yazarın yolculuğunda yeniyi oluşturmak oldukça önemlidir. Mutluluk yerine daha cesur bir duygu olan neşenin bir kıymeti vardır. Herkesin bildiği ya da gördüğü bir konu hakkında yeni bir şey söyleyebilmek çok önemlidir. Edebiyat, kıymetlidir, insana hayatı geri getirir, unuttuklarını hatırlatır. İyi bir hikaye daima gerçekle ilgili olandır. Her zaman iyi hikayelerin peşinde olalım” dedi.

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