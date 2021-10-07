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Tatangalar, ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ dedi Sakarya’da 'Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ kampanyası başlatıldı

İHA

Tatangalar, ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ dedi Sakarya’da 'Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ kampanyası başlatıldı

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce sanal ortamda oynanan ve yasa dışı olan bahis oyunlarına karışı ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ kampanyası başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uygulanan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca desteklenen ‘SİBERAY Projesi’ kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğünce ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ Kampanyası başlatıldı. Bu doğrultuda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TFF 2. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor’un, Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Somaspor maçında, yasa dışı bahis ile mücadele konusunda stant açarak stadyum skorboarduna ‘Yasa dışı bahse kırmızı kart’ görseli yansıtıldı. Taraftarlara broşür dağıtan ekipler, yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması ile bunlara teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu anlattı.

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