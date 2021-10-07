Evinde kurduğu serada GDO´lu kenevir yetiştiriyordu 

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, evinde kurduğu serada saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren A.T. gözaltına alındı.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi´nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, özel aparatlarla kurulan serada, Hint keneviri yetiştirmek için Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) da kullanıldığı belirlendi. Saksılara ekilen 21 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 4,65 gram metamfetamin, 33 gram Hint keneviri tohumu, 50 adet mermi, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve aparatlar ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2021-10-07 20:59:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.