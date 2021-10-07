Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Beşir G.’ye 54 ABZ 092 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrasında yaralı çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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