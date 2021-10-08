Mete Gazoz’un anneannesi kazada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz’un, 76 yaşındaki anneannesi yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz’un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz’a çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Tahmaz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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