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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanlığı ve SUBÜ'den iş birliği

İHA

Adalet Bakanlığı ve SUBÜ'den iş birliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Protokolü imzalandı.
SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Protokolü imzalandı. İmza töreninde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, SAYEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru ve bürokratlar yer aldı. Protokolle cezaevlerinde bulunan hükümlülerin aldıkları mesleki eğitimlerin SAYEM tarafından belgelendirilmesi ve toplum hayatına dönüşte daha kolay entegre olmaları ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

"Hükümlülerin yeterlilik belgeleri almasını sağlıyoruz"
Verilen eğitimlerin ardından yapılan belgelendirme çalışmalarının, önemsediği konular arasında yer aldığını kaydeden Adalet Bakan Yardımcısı Moğul, "Eğitim verilen hükümlülerin çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak kalfalık, ustalık, mesleki yeterlilik belgeleri almasını sağlıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokol ile çok önemli, anlamlı ve insan hayatına dokunan bir iş birliği yapmanın sevincini ve onurunu yaşayacağız. Protokolle hükümlülere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması sağlanacak. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz ile birlikte hem ulusal alanda hem uluslararası alanda aranan bir belgeye sahip olmaları sağlanacak. Bu imza töreninin kısa süre önce kutlanan Ahilik Haftası’nın ertesinde gerçekleşmesini güzel bir tevafuk olarak görüyoruz. Ahi Evran’ın söylediği gibi, ‘hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.’ Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bakanlığımızın pozitif rolü son derece önemli"
İş birliği için bir araya gelindiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Adalet Bakanlığımız takdire şayan çalışmalar yürütüyor. Hükümlülerin topluma entegrasyonlarını düşünerek gerçekleştirilen faaliyetler ve bakanlığımızın pozitif rolü son derece önemli. Aslında bu açıdan baktığımızda bizim misyonumuzda yer alan topluma hizmet rolümüzle de örtüşüyor. Biz 2019 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülü’nü topluma hizmet kategorisinde Cumhurbaşkanımızın elinden almıştık. İşyurtları Kurumu tarafından halihazırda yürütülen mesleki eğitimler var. Biz SUBÜ olarak bu eğitimlerin uluslararası geçerliğe sahip olacak şekilde belgelendirilmesini sağlayacağız. Öğrencilerimizi +1 Eğitim Modelimizle iş dünyasına henüz üniversitedeyken hazırlayarak tecrübeli ve yetkin bir şekilde mezun ediyoruz. Bu iş birliğimizle de hükümlüler topluma nitelikli ve becerileri Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı sertifikalarla tahliye olacaklar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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