Yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Turgut (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu feci şekilde van verdi.

Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yavuz Ş. yönetimindeki 54 PG 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Turgut´a çarptı. Sevinç Turgut çarpmanın etkisiyle savrulurken, feci şekilde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri etrafa savrulan uzuvları topladı. Sevinç Turgut´un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-10-10 00:44:09



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