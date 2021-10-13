Muhtar Özüm’den, Başkan Yüce’ye teşekkür

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Cebek Mahallesi Muhtarı Mustafa Özüm, iki ilçenin mahallelerini bağlayan yolun yeni yüzüne kavuşturulması ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca ilçesi Cebek Mahallesi ile Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi arasında bulunan 1 buçuk kilometrelik bağlantı yolu yeni yüzüne kavuşturuldu. Cebek Mahallesi Muhtarı Mustafa Özüm, çalışmalar dolayısı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti. Özüm, “Bağlantı yolumuzun yapılması ile birlikte iki ilçeyi birbirine bağlayan yol tamamlanmış oldu. Yolun yapılması için talebimiz olmuştu. İsteğimizin yerine getirilmesi hususunda bizleri kırmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve ekiplerine, halkım adına teşekkür ederim” dedi.

Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner ise ilçedeki muhtarlar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

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