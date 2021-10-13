Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

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Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Erenler ilçesi D100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den İstanbul’a seyir halinde olan 61 yaşındaki C.E. idaresindeki 34 DYJ 209 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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