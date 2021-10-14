Sapanca Gölü´nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, fiber sandalıyla açıldığı Sapanca Gölü´nde rüzgarın etkisiyle mahsur kalan balıkçı Nizamettin Biçer´i AFAD ekibi kurtardı.
Sapanca ilçesinin Kırkpınar mevkisinden dün akşam fiber sandalıyla Sapanca Gölü´ne açılan Nizamettin Biçer, rüzgarın etkisiyle mahsur kaldı. Kıyıya dönemeyeceğini anlayan Biçer, telefon açarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, zodyak botla göle açılarak Nizamettin Biçer´in yanına ulaştı. Nizamettin Biçer, bota alındı. Sandal da bota bağlanarak Biçer ile birlikte kıyıya çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-10-14 12:15:37
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