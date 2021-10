100 günde tamamlanan Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirildi

Erenler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yaklaşık 100 gün içerisinde tamamlanan 3 bin 500 metrekarelik Kapalı Pazar Yeri gerçekleşen törenle açıldı.

Buraya gelecek olan vatandaşımız kafeteryaya çocuğunu bırakıp alış veriş yapabilir

Törende konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Erenlerde kapalı bir pazar yerimiz yoktu. Bir tane Dilmen Pazarımız var bir tane Çarşamba Pazarımız var. Çarşamba pazarında bir tane sebze pazarı zamanında kurulmuş ve gittikçe büyümeye başlamış şuan bin 100 metrede. Bu sebze pazarına 20 yerden giriş yapıyorsunuz. Bunun temizliğini, güvenliğini sağlamak çokta kolay işler değil dolayısıyla böyle bir pazar yerinin yapılmasına ihtiyaç oldu. Bu pazar alanı 3 bin 500 metre kare alana kurulmuş, 2 bin 850 metre karesi kapalı alan 350 metresi idari bina. Arkadaşlarımız her şeyi düşündüler burada kamera sistemi, ses sistemi, suyla alakala bütün sistemi var. İdari binada ise kadın erkek mescidinden lavabolara ve bebek emzirme odalarına kadar her şey mevcut. Pazarın karşı tarafında bin metre karelik ücretsiz otopark var. Buraya gelecek olan vatandaşımız kafeteryaya çocuğunu bırakıp alışveriş yapabilir. Bu alanı çizen, yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu alan yaklaşık 100 gün içerisinde bitirildi. Buraya gelen vatandaşlarımız tertemiz bir ortamda bir hizmet alacaklar veya hizmet verecek olan esnafımız burada keyifli bir şekilde alış veriş yapacak şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Erenler ilçemizde her geçen gün gelişiyor

Kapalı pazar yerinin açılışında konuşan Başkan Ekrem Yüce ise, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Heyecanı, çalışma azmi, güler yüzü ve mütevazılığıyla güzel Erenlerimize en iyi şekilde hizmetlerini sürdüren Fevzi Kılıç’ı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimiz için çalışıyor, iş birliğiyle şehrimize değer katmaya çalışıyoruz. Erenler ilçemizde her geçen gün gelişiyor. Bugün de Erenler Belediyemizin hizmete aldığı kapalı pazar yer ilçemiz için ilk olma özelliği taşıyor. Önemli bir ihtiyaçtı. Nezih bir alan haline dönüştü. Emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

