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Sesini duyurmak için üçüncü kez yollara düştü Birgün evli kaldıktan sonra nafaka mağduru oldu, bin 398 kilometrelik yolu yürümeyi göze aldı

İHA

Sesini duyurmak için üçüncü kez yollara düştü Birgün evli kaldıktan sonra nafaka mağduru oldu, bin 398 kilometrelik yolu yürümeyi göze aldı

Kastamonu’da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman (33) yaşadığı mağduriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak için üçüncü kez memleketinden İstanbul’a yürüyüşe çıktı. Tekrardan çıktığı yürüyüş ile birlikte toplamda yaklaşık bin kilometrelik yolu yürüyen Duman, sesini duyurabilmek için yürümeye devam ediyor.

Kastamonu’nun Pehlivan köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı ve davanın görüldüğü sırada aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildi. 1 gün evli kalıp evini terk eden eşiyle boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödeyen Duman, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için 3’üncü kez yollara düştü.

İlk yürüyüşünü Kastamonu’dan, İstanbul’a ikinci yürüyüşünü Kastamonu’dan, Ankara’ya yapan Duman üçüncü yürüyüşünü yine Kastamonu’dan, İstanbul’a gerçekleştiriyor. Yaklaşık 373 kilometre yol kat ederek Sakarya’ya ulaşan Duman, İstanbul’da son bulacak yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmak istiyor. Sırtına bağladığı Türk Bayrağı ve üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Forslu tişörtüyle yürüyüş yapan Duman’a, bazı sürücülerden de kornalı destek geliyor. Sesini duyurmak için 3’üncü kez yola çıkan Duman, İstanbul’a ulaştığında toplamda bin 398 kilometrelik yol kat edecek.

Cumhurbaşkanımıza bu 3’üncü yürüyüşüm
Sesini duyurmak için 3’üncü kez yollara düştüğünü belirten Mustafa Duman, “Ankara'ya bu 3’üncü yürüyüşüm. Bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum. 5 Ekim Salı günü tekrar yürüyüşe başladım. İkinci yürüyüşümde Kastamonu’dan, Ankara’ya gitmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrıldım, orada sorunlarımı dinlediler. Daha sonrasında karar kağıtları geldi ama maalesef onlardan da bir sonuç alamadım, hala daha hukuk yönünden mücadelem sürüyor. Ve şimdi tekrar Kastamonu’dan, İstanbul’a yürüyorum. Hem Cumhurbaşkanımıza desteğimi sürdürmek açısından hem de bu süresiz nafakanın biran önce yürürlüğe geçirilmesi için yürüyorum. 5’inci yargı paketini bekliyorum, şimdi tek umudumuz bu paket. Yani birçok canlar yanıyor, bunun biran önce çözüme kavuşmasını istiyorum” dedi.

Artık yürürken zorlanıyorum
İstanbul’a ulaştığında Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi umut eden Duman, “Bugün de Sakarya’ya geldim, 373 kilometre yol kat ettim. Her ilde konaklayarak, dinlenerek yürüyüşümü sürdürüyorum. Şuanda zaten 3’üncü yürüyüşüm ve ayaklarımda derman kalmadı. Artık yürürken de zorlanıyorum, daha önceki gibi olmuyor. Artık Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. İstanbul’a ulaştığımda da Huber Köşkü’ne gideceğim, orayla da görüşmelerim oldu. Huber Köşkü’nde artık İnşallah Cumhurbaşkanımız ile görüşebilirim, çünkü tek umudum kendisi. Devamlı tebliğler ve icralar geliyor kapıma. Bankalara borçlarım vardı sağ olsunlar yardım ettiler bir kısmını ödedim borçlarımın, ama kalan borçlarımı ödeyecek gücüm yok” diye konuştu.

Bin 398 kilometre yol kat etmiş olacağım
İstanbul’a ulaştığında toplamda bin 398 kilometre yol kat etmiş olacağını belirten Duman, “Bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 706 lira nafaka ödemekteyim 4 yıldır ve üstelik boşanamadığım halde. Hala daha para ve ceza ödemeye devam ediyorum. Kastamonu’dan, İstanbul ve Ankara yürüyüşlerimin ardından tekrar bu 3’üncü yürüyüşümde tamamlandığı zaman toplamda bin 398 kilometre yol kat etmiş olacağım” şeklinde konuştu.

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