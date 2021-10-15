Yumurta yüklü kamyonet yandı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda hareket halindeyken motorundan alev alan yumurta yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

TEM Otoyolu´nda İstanbul yönüne giden Halil İbrahim Okçu yönetimindeki 34 DZC 979 plakalı yumurta yüklü kamyonet, saat 02.00 sıralarında Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisine geldiğinde motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Okçu, kamyoneti emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-10-15 10:02:52



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