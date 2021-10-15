Büyükşehir güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri şehrin içmesuyu altyapısını güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Akyazı ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları ile bölgeye içmesuyu temin edecek 2 bin 500 metre uzunluğundaki hat imalatı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli içmesuyunu uzun yıllar boyunca şehrin dört bir yanına ulaştıracak çalışmalarına devam ediyor. Akyazı İlçesi Şehit Furkan Çelik ile Necati Temel Caddeleri etrafında başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye 2 bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı kazandırılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölge halkına hizmet vermeye başlayacak yeni hat sayesinde yoğun kullanımlarda su problemlerinin önüne geçilirken aynı zamanda kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

Devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın sağlam altyapı ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Şehrin altında hayata geçirdiğimiz projeler ile hem bugünümüze hem de geleceğimize yatırım yapıyoruz. Akyazı ilçesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz hat ile de bölgenin içmesuyu sorunlarını uzun yıllar boyunca çözüm kavuştururken aynı zamanda kayıp ve kaçak miktarını da minimum seviyeye indireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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