Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobilini park etmek için geriye doğru gelen sürücü, kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilini yol kenarına park etmeye çalışan sürücü geriye geldiği esnada kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi. Sürücünün yaptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün otomobili ile geriye doğru gelmesi, kaldırıma çıkarak ağaca çarpması ve daha sonrasında bölgeden ayrılması yer alıyor.

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