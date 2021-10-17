Sakarya’da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

İHA

Sakarya’da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe'de bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. G.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.K., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sakarya ormanlarında mantar avı Akademisyen ve doğaseverler ‘mantar avı’ etkinliğinde buluştu Akademisyenler tarafından zehirli, yenilebilir ve tıbbı mantarlar konusunda bilgiler verildi
YEREL HABERLER Sakarya ormanlarında mantar avı Akademisyen ve ...
Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor Sakarya’da ikinci yemek üretim atölyesi, bin 800 öğrencinin karnını doyuruyor
YEREL HABERLER Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi ...
Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi
YEREL HABERLER Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı ...
Sakarya, 2020 yılında fındık üretiminde 3’üncü sırada yer aldı
YEREL HABERLER Sakarya, 2020 yılında fındık üretiminde 3’üncü sırada ...
Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı Büyükşehir’in projesinin ikinci yılında 21 ton bal üretildi
YEREL HABERLER İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı ...
Başkan Işıksu: “Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller ...
Yeni dönem başladı öğrenciler sahaya indi
YEREL HABERLER Yeni dönem başladı öğrenciler sahaya indi
Büyükşehir güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ...
Yumurta yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Yumurta yüklü kamyonet yandı
Yazarlık hayali kuran gençler bu atölyede yetişecek Yazarlık Atölyesi Karasu’da açıldı
YEREL HABERLER Yazarlık hayali kuran gençler bu atölyede ...
Sesini duyurmak için üçüncü kez yollara düştü Birgün evli kaldıktan sonra nafaka mağduru oldu, bin 398 kilometrelik yolu yürümeyi göze aldı
YEREL HABERLER Sesini duyurmak için üçüncü kez yollara düştü Birgün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.