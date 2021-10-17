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Doğuştan engeli ona ‘engel’ olamadı Kol ve bacakları yarım olmasına rağmen hayata karşı umudunu hiç kaybetmeyen Kader Ata, yüzüyor, ATV ve otomobil kullanıyor Ayak protezlerinin yıprandığını belirten Kader Ata: “Protezlerim eskidi, değişmesi gerekiyor. Eğer bu konuda yardımcı olacak insanımız olursa çok memnun olurum”

İHA

Doğuştan engeli ona ‘engel’ olamadı Kol ve bacakları yarım olmasına rağmen hayata karşı umudunu hiç kaybetmeyen Kader Ata, yüzüyor, ATV ve otomobil kullanıyor Ayak protezlerinin yıprandığını belirten Kader Ata: “Protezlerim eskidi, değişmesi gerekiyor. Eğer bu konuda yardımcı olacak insanımız olursa çok memnun olurum”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğuştan kol ile bacakları yarım olan ve hayatını normal bir şekilde idame ettiren 36 yaşındaki Kader Ata, özgüven ve girişkenliği ile herkese örnek oluyor. Engellerine aldırış etmeden ATV kullanan ve yüzen Ata, “Engel, insanlar için hiçbir zaman engel değildir. Her ihtiyacımı kendim karşılayabiliyorum. Günlük hayatında insanlar ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum” dedi.
Doğuştan kol ile bacakları yarım olan 36 yaşındaki Kader Ata, hayata karşı umudunu ve heyecanını hiçbir zaman kaybetmedi. Yüzme, futbol gibi birçok branştan sporla ilgilenen Ata, aynı zamanda ATV, traktör ve otomobil kullanabiliyor. 9 yaşından beri ayak protezi kullandığını ifade eden Ata, engelinin hayatında hiçbir zorluk oluşturmadığını ancak protezleri eskidiği için mağdur durumda olduğunu söyledi. Okula normal şekilde gidip gelerek 2008 yılında Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu anlatan Ata, “Yazı yazabiliyorum, telefon, bilgisayar kullanabiliyorum. Benim için bunlar problem değil. Her ihtiyacımı kendim karşılayabiliyorum. Günlük hayatında insanlar ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum. Yüzme branşında yüzmelere de katıldım. Zaman zaman futbol da oynadım. ATV sayesinde sağa sola da gidebiliyorum” diye konuştu.
Koluna taktığı aksesuar sayesinde birçok işini halledebildiğine değinen Kader Ata, “Kolumdaki hem aksesuar hem de yemek yerken çatal kaşığı takıyorum. Hatta kalemle yazı yazmak için kullanıyorum” şeklinde konuştu.

Protezleri sayesinde ATV ve otomobil kullanıyor
Ayak protezlerini kullanarak Türkiye’nin birçok yerini gezdiğini de belirten Ata, “Protezleri giydiğimde ATV de otomobil de sürebiliyorum. Çok yatkın olmasam da traktör de kullanabiliyorum. Doğuştan böyle olduğum için alıştırdım kendimi. Böyle de devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Engel insanlar için hiçbir zaman engel değildir"
Hayatın yaşamaya değer olduğunun altını çizen Ata, “Engel, insanlar için hiçbir zaman engel değildir. Sadece akıl yönünden engelli değilse, aklınız varsa uzuvlarınızın belirli bir kısmını da kullanabiliyorsunuz” dedi.
Ayak protezlerinin yıprandığına da değinen Ata, “9 yaşından beri ayak protezi kullanıyorum. Bunun için bana yardımcı olan Erdinç Selvi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu yaşına kadar bana çok yardımcı olmuştu. Yalnız protezlerim eskidi, değişmesi gerekiyor. Bu konuda da mağdur durumdayım. Eğer bu konuda yardımcı olacak insanımız olursa çok memnun olurum” diyerek yardımseverlere çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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