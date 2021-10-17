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Nefesler tutuldu Sakarya o günü bekliyor “Bisiklet Şehri” Türkiye’de bir ilki yaşayacak

İHA

Nefesler tutuldu Sakarya o günü bekliyor “Bisiklet Şehri” Türkiye’de bir ilki yaşayacak

“Bisiklet Şehri” unvanı alan Sakarya, Türkiye’de ilk olacak BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. 2324 ve 3031 Ekim’de 30’dan fazla ülkeden 250 sporcu Büyükşehir Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde pedal çevirecek. 9 gün boyunca festival gibi geçecek olan organizasyona davet eden Başkan Ekrem Yüce, “BMX dünya kupası Türkiye’de ilk kez ilimizde yapılacak. Bisiklette dünyanın merkezi olan Bisiklet Vadisi’ne bu heyecanı yerinde yaşamaya bekliyoruz” dedi.
Dünyanın her yerinden bisikletseverlerin merakla beklediği gün yaklaşıyor. Geri sayımın başladığı tarihe sadece 6 gün kaldı. BMX Dünya Kupası Türkiye’de ilk kez, “Bisiklet Şehri” unvanı alan Sakarya’da gerçekleştirilecek. Bisiklet alanında son dönemde yaptığı ev sahipliği, düzenlenen organizasyonlarla bisikletin merkezi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde nefes kesen yarışlar için hummalı bir hazırlık var. “Cross” ve “MTB” kategorilerinde yapılacak yarışlar için vadideki parkurlar boyandı, katılımcılar için özel alanlar oluşturuldu. Vadi içinde bulunan fuar alanı, yarışların devam edeceği 9 gün boyunca gerçekleştirilecek EXPO ve fuarlar için hazırlanıyor.

2 dünya yarışı ve Türkiye şampiyonaları
Bu alanda Türkiye’den ve Sakarya genelinden bisiklet alanında faaliyet yürüten dernek, kurum veya işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebileceği çadırlar kuruldu. Nefes kesen yarışları vadide takip edecek olan çocuklar ve gençler için ise oyun ve gösterilerin yapılacak platformlar montajlanıyor. Yapılan programa göre 2324 Ekim ve 3031 Ekim tarihlerinde parkur içinde BMX Dünya Kupası (Super Cross Yarışı) yapılacak, bu tarihler arasında ise “dağ sürüşü” alanında MTB Türkiye Şampiyonası ve MTB Sakarya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Yarışlara dünya klasmanında pedal çeviren toplamda 30’dan fazla ülkeden 250’ye yakın sporcu katılacak.

Gelin, heyecanımıza ortak olun
Nefeslerin tutulduğunu ifade ederek, Türkiye’deki tüm sporseverleri yarışları takip etmek için Sakarya’ya davet eden ve organizasyonla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya, son dönemde herkesi heyecanlandıran organizasyonlara imza attı. Büyükşehir girişimleriyle yaptığımız çalışmalar Türkiye’deki bisiklet sporun önemli bir değer kattı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi bu kez Türkiye’de ilk kez BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Nefeslerimizi tuttuk, dağ ve parkur yarışlarında yapılacak olan yarışların başlamasını bekliyoruz. Buradan Türkiye’nin dört bir yanında bisiklete gönül vermiş sporseverler ile vatandaşlarımızı davet ediyorum, gelin bu heyecana ortak olalım. Yarışların yapılacağı 9 gün oyunca burada heyecan ve eğlence bir arada olacak, festival havası esecek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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