TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 0 - Hekimoğlu Trabzonspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzonspor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xx, Fatih Karatağ xx, Necmi Demir xx, Doğukan Yıldırım xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xx Oğuz Kocabal xx (Kadir Ari dk. 85 ?), Ali Özgün xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 73 x), İrfan Akgün xx (Ömer Can Sokullu dk. 46 xx), Onur Ramazan Toprak xx, Ozan Sol xx (Hurşit Taşçı dk. 73 xx), Onur Karakabak x, Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt x

Hekimoğlu Trabzonspor: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Hakan Yavuz xx, Halil İbrahim Tuna x, Tunahan Ergül xx (Hakan Demir dk. 62 x), Hakan Yeşil xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emre Gedik xx, Mehmet Sak xx (Berkay Sefa Kara dk. 78 x), Emre Akgün xx, Mustafa Ethem Erboğa xx (Abdulkadir Beyazit dk. 78 x)

Kırmızı Kartlar: Oğuz Yıldırım (dk. 65) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Ozan Sol (Sakaryaspor), Yunus Emre Gedik, Hakan Demir, Emre Akgün (Hekimoğlu Trabzonspor)



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