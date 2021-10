Başkan Yüce: “Sakarya’da üretilen fidanları Türkiye’nin her bölgesine göndermeyi hedefliyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yanık mıntıkası Fidan Üretim Merkezi’nde üretim tüm hızıyla devam ediyor. Üretim alanında incelemelerde bulunan Başkan Yüce, “Türkiye’nin her bölgesine Sakaryamızın bereketli topraklarında üretilen fidanları göndermek istiyoruz. Üretimde teknolojinin imkanlarından ve bilimsel bilgilerden de faydalanmayı ihmal etmiyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ve kooperatiflerden işletme yetkisini aldığı Yanık mıntıkası Fidan Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Üreticilerle birlikte üretimin devam ettiği merkezde Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fidanların ilk resmi satışı geçtiğimiz günlerde Giresun Belediyesi’ne gerçekleştirilmişti. Üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolanması için deponun hazır olduğu merkezde aynı zamanda doku kültüründen gelen ürünlerin yetiştirileceği alan olan iklimlendirme odaları da süratle hazırlanıyor. Alandaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, hayata geçirilen projeleri destekleyen ve bu konuda emek sarf eden herkese teşekkür etti.

Üretimi her geçen gün artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yüce, “Üreticilerimizle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak fidan üretimini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Bugün çok kapsamlı olarak hayata geçirdiğimiz fidan üretim merkezinde ilk resmi satışımızı Giresun Belediyesi’ne yaparak şehrimizin ekonomisine bir katkı daha sağladık. Diğer belediyelerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda belediyemizin şehrin çevre düzenlemesinde ihtiyaç duyduğu fidanları da merkezimizde üreterek bir katkı daha sağlamış oluyoruz. İnşallah üretimimizi her geçen gün artırarak Türkiye’nin her bölgesine Sakaryamızın bereketli topraklarında üretilen fidanları göndermek istiyoruz. Bu alanda aynı zamanda ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde depolayacağımız depo alanını da hazır hale getirdik. Üretimde teknolojinin imkanlarından ve bilimsel bilgilerden de faydalanmayı ihmal etmiyoruz. Doku kültüründen gelen ürünlerin yetiştirilmesi için hayata geçireceğimiz iklimlendirme odalarında da çalışmalarımız süratle devam ediyor. Şehrimizin tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacak projelerimizi titizlikle yürütürken Sakarya için her zaman daha fazla ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Rabbim şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet yolunda kolaylıklar sağlasın” diye konuştu.

