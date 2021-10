SUBÜ Konuşmaları'nda 2. sezon başlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) herkese açık olarak düzenlediği SUBÜ Konuşmaları'nın 2. Sezonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz’ün katılımıyla başlayacak.

Öğrencilerin entelektüel donanımlarını arttırmak amacıyla herkese açık olarak gerçekleştirilen SUBÜ Konuşmaları'nda 2. sezon 20 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, bilgi ve becerilerinin yanı sıra entelektüel donanımlarını da arttırmak gibi amaçları bulunan etkinliğe Güz Yarıyılı boyunca her hafta belirlenen bir konuda alanında etkin bir isim konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikler her Çarşamba saat 14.00’te üniversitenin internet kanalı SUBÜ Haber’den canlı olarak yayınlanacak. 20 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek SUBÜ Konuşmaları 2. sezonun ilk programının konuşmacısı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz olacak. ‘Astropolika ve Türkiye’ başlığıyla gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü SUBÜ Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız üstlenecek.

SUBÜ Konuşmaları, üniversitenin öğrencilerine ders olarak da katkı sağlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Öğrenciler etkinliğe özel olarak oluşturulan ‘Akademik Çalışmalar I ve II’ derslerini alabilecek. Dersi bir dönem almaları durumunda transkriptlerine 2+0 AKTS, iki dönem almaları durumunda ise 5+0 AKTS işlenecek. Ayrıca bu dersler ön lisans ve lisans öğrencilerinin mezuniyetleri için zorunlu olan üniversite ortak seçmeli dersi ve meslek yüksekokulu seçmeli dersinden birisini karşılayacak. Öğrencilerin https://forms.gle/bqxaAeMnrGbtFw6T7 linkinde yer alan formu doldurmalarının ardından ‘ogrencino@subu.edu.tr’ şeklinde tanımlanan mail adreslerine gönderilen bilgilendirme üzerine ‘Google Classroom’ kayıtları gerçekleştirilecek. Öğrencilerin etkinliğe katılımı ve ilgileri her program sonunda gerçekleştirilecek test şeklindeki kısa sınav ile ölçülecek” ifadelerine yer verildi.

