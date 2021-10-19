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Palu ailesinin Sakarya dosyasında 3 kişiye tahliye kararı Palu ailesinin davasına devam edildi

İHA

Palu ailesinin Sakarya dosyasında 3 kişiye tahliye kararı Palu ailesinin davasına devam edildi

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılandığı davada heyet, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Palu ailesi ve ailenin eniştesi Tuncer Ustael'e çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle ‘Usül hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Davaya, Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile dayısı İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Melike Tahnal’ın tutuksuz sanıklardan anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava, Ayşe, İsa ve Fatih Palu hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın devam eden yargılama dosyasıyla birleştiği zapta geçirildi. Ayrıca, sanık Tuncer Ustael hakkında ‘çocuğun cinsel istismar’ suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve Ustael ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı, duruşma zaptına geçirildi. Söz hakkı verilen tutuklu sanıklardan Ayşe Palu ve Tuncer Ustael kendileri adına düzenlenen iddianameyi almadıklarını belirterek savunmalarını yapmak için ek süre talep etti.

"Tahnal ailesi Melike’yi bizden aldıktan sonra ne yaptılar bilmiyorum"
Söz hakkı verilen tutuklu sanık Emine Ustael, “Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Biz hiç kimseyi öldürmedik. Tahnal ailesi Melike’yi bizden aldıktan sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tahnal ailesi kendi pislikleri ortaya çıkmasın diye bizim üstümüze suç attılar” dedi.

"Melike ve Meryem gözümün önünde öldü"
Söz hakkı verilen tutuksuz sanık Hava Palu ise, “Melike ve Meryem gözümün önünde öldü. Bana Tuncer, onların cin olduğunu ve evliyaların onları aldığını geri getireceklerini söyledi. Kuşça köyünde bizi aç ve susuz bıraktı oturduğumuz ev harabeydi. Kış boyunca çok zorluk çektim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

"Melike’nin nasıl öldüğünü, kimin gömdüğünü bilmiyorum"
Söz hakkı verilen tutuksuz sanık Fatih Palu da, “Körfez’deki evde 34 ay kaldık. Tuncer, evde cinlerin olduğunu ve onların çıkması gerektiğini söylüyordu. Önce sirkeyle sildi sonra duvarları kırdı ama olmadığını söyledi ve oradan çıkmamız gerektiğini söyledi. Tuncer bize ispirto içirdi. Ben kendimden geçtim ertesi gün kalktığımda evde sadece annem vardı. Melike’nin nasıl öldüğünü, kimin gömdüğünü bilmiyorum” şeklinde konuştu.

"Bize ispirto içirdi"
Söz hakkı verilen tutuklu sanık İsa Palu ise, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Tuncer eniştem, diğer sanıklar ise kardeşlerim ve annemdir. Tuncer’in etkisi altındaydık bizi Kuşça’ya götürdü. 1 yıl kadar orada kaldık. İçimizde cinlerin olduğunu söyleyerek bize ispirto içirdi. Ben ispirtoyu içince kendimden geçtim. Sabah kalktığımda Tuncer, 'Melike öldü kimse bir şey demesin' dedi. Daha sonrasında evin yaklaşık 5 kilometre ötesine gömdük. Daha sonrasında Tuncer, 'Size bir dilekçe yazacağım ve Melike’yi amcasının aldığını yazacağım' dedi. Annem Melike’yi yıkadı ve bir kefene sardı. Biz de Tuncer, Ayşe, Emine ve ben gömdük. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan 3’ü tahliye edildi
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesini talep etti. Görüş sonrası söz alan Emine Ustael, Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatları da müvekkillerinin savunması ile cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ve sanıkların tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe ve Tuncer Ustael'e savunmalarını yapabilmeleri için ek süre verilmesine, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Ayrıca heyet, Tuncer Ustael'in mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek işlem yapılmasının istenmesine hükmederek, duruşmayı 13 Ocak tarihine erteledi.

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