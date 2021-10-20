Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan yaşamını yitirdi

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İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi´nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu´nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu´nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova´da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu´nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi´nde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2021-10-20 14:13:48



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