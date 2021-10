30 ülkeden 250 sporcu ter dökecek: Açılış seremonisi nefes kesti ‘Bisiklet Şehri’ unvanı kazanan Sakarya’da, BMX Dünya Kupası’nda 250 sporcu ter dökecek Dev organizasyonda heyecan doruğa çıkacak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Şuan dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkurunda bulunuyoruz”

Covid: WHO salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu

2331 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 30 ülkeden 250’ye yakın sporcunun pedal çevireceği BMX Supercross Dünya Kupası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremonisi gerçekleştirilen bir birinden güzel şovlar izleyenleri adeta büyüledi. Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “BMX Supercross yarışlarına ve Dağ Bisikleti Yarışlarına ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

BMX Supercross Dünya Kupası heyecanı için geri sayım başladı. 2331 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek BMX Supercross Dünya Kupası için pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrilecek. 30 ülkeden 250’ye yakın bisiklet sporcusunun şampiyonluk için pedal çevireceği BMX Supercross Dünya Kupası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Düzenlenen seremoniye, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Ali Murt Önder, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve sporseverler katıldı. Seremonide 9 gün boyunca Avrupa’nın en kapsamlı tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek olan yarışlarla ilgili bilgiler paylaşıldı. BMX heyecanının başladığı programda Sakarya’nın bisiklet sporuyla ilgili son dönemde hayata geçirdiği projeler anlatılırken, şehrin destinasyonlarına dair tanıtımlara yer verildi. Şehirdeki sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği açılışta, bisiklet pilotlarının yaptığı şovlar ile diğer gösteriler nefesleri kesti.



Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, dünyadaki benzerlerinden çok ileride bir tesis

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem Yüce, organizasyon için Sakarya’yı ziyaret edenlere kentin güzelliklerini de görmeleri için tavsiyede bulunarak, “İçerisinde bulunduğumuz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ülkemizin en önemli parkuru. Aynı zamanda dünyadaki benzerlerinden çok ileride bir tesis. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şu an dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkurunda bulunuyoruz. Tesisimizi sporcuların ve misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden organize ettik. Güvenlik önlemlerimiz en ince detayına kadar planlandı” dedi.



Sakarya kültürünü hem de Türkiye kültürünü görebilirsiniz

Yarışların yanı sıra 9 gün boyunca yapılacak EXPO ve fuarlarda birbirinden güzel etkinliklerin yapılacağını ve hediyelerin verileceğini ifade eden Yüce, “Bu parkur, yarışların olduğu sürelerde sporcuların parkurudur. Onun dışındaki zamanlarda gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerin ve hemşerilerimizin parkurudur. Gençler hafta sonları ya da okul çıkışlarında buraya geliyor, bisikletleri, kaykayları ve patenleriyle birlikte burada spor yapıyorlar. Hemşerilerimiz parkurun içerisindeki Bisiklet Mola Kıraathanesinde ve Expo alanındaki kafelerde aileleriyle birlikte dinleniyor, vakit geçiriyorlar. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde bir expo alanı kurduk. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş yapan şirketlerden temsilcilerimiz bu alanda sizleri bekliyor” diye konuştu.



Karadeniz’e kıyısı olan şehirler arasında bisiklet yolları inşa ediyoruz

Yüce, Sakarya’nın dünyada çok az şehre verilen ‘Bisiklet Şehri’ unvanıyla Türkiye’de bu sporun gelişimine katkı sunduğunu kaydederek, “Şehrimizdeki bisiklet yolları aynı zamanda ulusal ve uluslararası bisiklet yollarıyla entegre edilmiş durumda. Karadeniz’e kıyısı olan şehirler ve ülkelerin bir araya gelerek geliştirdikleri bir projenin ortağıyız. Karadeniz’de Pedal Çevirelim (Let’s Pedal to Blacksea) projesiyle Karadeniz’e kıyısı olan şehirler arasında bisiklet yolları inşa ediyoruz. Aynı zamanda bu yolları bisikletlilerin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlarla donatıyoruz. Burada sporcularımıza hizmet verecek girişimcilerimizi eğitiyor, onlara destek sağlıyoruz. Hamdolsun bu emeklerimiz sonuçlarını verdi ve dünyada çok az şehir ve bölgenin sahip olduğu Bisiklet Şehri Unvanını almaya hak kazandık. Bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine bundan böyle Türkiye’nin tek bisiklet şehri olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Sakarya sizin eviniz; dünyayı misafir ederiz” şeklinde konuştu.



30 ülkeden 250 sporcu

Sakarya’nın bisiklet yatırımlarıyla bu alanda dünyada bir marka haline geldiğini ifade eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Binlerce sporcu şehrimize geliyor, muhteşem şehrimizi dünyaya tanıtıyor. Şehrin bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya gösteriyorlar. Muhteşem bir tesis yapıldı buraya, bisiklet sporunda şehrimizin vitrine çıkmasını sağlayan, marka haline getiren bir işti bu. Çok önemli bir yatırım bu, harika bir eser. Sakarya’nın bisiklet sporunda öncü şehir olmasını sağlayacak yatırımlar bunlar. Sakarya’yı iki kelimeyle ifade edersek bir tanesi cennet, ikincisi huzur. Dünyanın çok değişik coğrafyalarından insanlarımız burada, 72 millet. Dünyanın bütün değerleri burada temsil ediliyor. Sanat, kültür, tarih ve doğa şehri Sakarya. Hepsinin yanında dünya şampiyonlarını yetiştiren bir spor şehri. Kenan Sofuoğlu, Mete Gazoz, Toprak Razgatlıoğlu bunların örnekleri. BMX ve diğer alanlarda bu şehri önemli bir okul haline getirip, ekipler yetiştirmeyi hedefliyor Büyükşehir Belediyemiz. Bu alanda da dünya şampiyonlarını biz yetiştirelim istiyoruz. Sakarya sadece altyapısı ile değil yetiştirdiği değerlerle dünyada madalya ve birincilik kazanan sporcularıyla da önemli bir spor şehri olduğunu kanıtladı. Dünya sporunda Türkiye birçok alanda var, birincilik kazanıyor ve inşallah bu bisiklet sporu alanında da Sakaryamız öncülüğünde bir başarı sağlayarak, bu alanda da dünya birinci ve şampiyonları kendi çocuklarımızdan çıkarmış olacağız. 30 ülkeden 250 sporcu var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, dans gösterisi ile son buldu.

