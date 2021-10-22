Akyazı’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi tarafından mahallelerdeki yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı Belediyesi tarafından mahallelerdeki yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında ilçenin Dokurcun Mahallesinde alt yapı güçlendirme, büz döşeme, durakların yıkanması, rögar ve su birikintisi olan yerlerin ilaçlanması gibi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Akyazı Belediyesi tarafından Dokurcun Mahallesinde başlatılan çevre ve yol düzenleme güzelleştirme çalışmaları ile sıcak asfalt serimi çalışmalarında toplamda 2 bin ton sıcak asfalt atılması hedefleniyor.

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