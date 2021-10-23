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150 sporcu şampiyon olmak için pedal çevirmeye başladı 23 ülkeden 150 sporcu dereceye girmek için ter döküyor

İHA

150 sporcu şampiyon olmak için pedal çevirmeye başladı 23 ülkeden 150 sporcu dereceye girmek için ter döküyor

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olan UCİ BMX Supercross Dünya Kupası'nın, 5. tur yarışları verilen start ile başladı. 23 ülkeden 150 sporcu şampiyonluk için pedal çevirmeye başladı.
Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Supercross Dünya Kupası'nın, 5. tur yarışları verilen startın ardından başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara 23 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda, elit kadınlar, elit erkekler, 23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı kadınlar kategorilerinde şampiyonluk için pedal çevirdi.
Dereceye giren sporculara yarışma sonrasında ödülleri takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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