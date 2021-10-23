Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya´da yakalandılar 

Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)- ANKARA´da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya´ya gelen, yaşları 18´den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.
Ankara´nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.´nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Ü.A.´nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı. Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu. Kamyonette bulunan, yaşları 18´den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN
2021-10-23 17:14:51
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