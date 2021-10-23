Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D650 karayolu Karapınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Bekir İ. idaresindeki 54 AEV 753 plakalı Toyota marka otomobil ile Karanlıkdere istikametinden kavşağa giriş yapan Kader K. idaresindeki 26 ABG 542 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada, Kader K. ile Hatice Fatma K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu İlçe Devlet Hastanesine sevk etti. Burada yapılan müdahale sonrasında ise Hatice Fatma K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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