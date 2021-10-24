Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu Hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 çocuk yakalandı

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Ankara’da bir fırının önünden çalınan minibüs, Sakarya’da bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuk polis ekiplerince yakalandı.



Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A.'nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Durumun ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çalınan minibüsün Sakarya il sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, D100 Karayolu Arifiye ilçesi dörtyol mevkiinde durdurdu. Kamyonette bulunan, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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