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7 kişiye mezar olan patlama davasında 5’inci duruşma Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor

İHA

7 kişiye mezar olan patlama davasında 5’inci duruşma Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı. Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın beşinci duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.Ç. ve taraf avukatları katılırken tutuksuz yargılanan A.R.E.C. ve A.B. duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Yoklama alınması sonrasında celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi. Patlamaya ilişkin 5’inci duruşmada, tarafların celse arasında mahkeme dosyasına giren 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna ilişkin beyanda bulunması ve sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

Öte yandan, duruşma öncesinde ise salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları basın açıklamasında bulundu. Hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, “Bu 7 işçiyi denetimsizlik ve cezasızlık öldürdü. Bundan sonra denetimsizlik başka canlar almasın, cezasızlık yeni katliamlar davetiye çıkarmasın diye, parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçiyi, bir emekçiyi daha kurban etmemek için adalet istiyoruz” dedi.
Hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar ise, “İşçi olmazsa işveren asla olmaz. İşverenlerin de ceplerini dolduranlar bu gariban işçilerdi. Biz gerçek adaletin biran önce yerini bulmasını istiyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi. Her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Allah bizden başka kimseye bu şekilde bir acı yaşatmasın” diye konuştu.

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