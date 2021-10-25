Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti Yerli alkolsüz el dezenfektanı dünyaya açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti Yerli alkolsüz el dezenfektanı dünyaya açılıyor

İHA

Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti Yerli alkolsüz el dezenfektanı dünyaya açılıyor

Korona virüsle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanların, havaların soğumasının ardından sık kullanımında elde çatlak şikayetleri arttı. Sakarya’da bulunan bir ilaç firması ise ürettikleri, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektanı dünya ile buluşturmayı hedefliyor.
Korona virüs ile birlikte dezenfektan kullanımı da arttı. Vatandaşların adeta ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanları başta doktorlar olmak üzere sık kullanan kişilerde havaların soğuması ile birlikte elde çatlak şikayetleri arttı. Bunun üzerine harekete geçen Sakarya’da kurulu Sanidez İlaç firması, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektan geliştirdi. Firma yetkilileri “PronUp Hand” adı verdikleri ürünü, nemlendiricili olduğu için elleri kurutmadan temizlediğini ifade etti.
Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektan gönderdiklerini aktaran ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Sanidez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akbulut, “Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektanlarımızdan gönderiyoruz. Hastaneler, üniversiteler, bazı valilik ve büyük şehir belediyeleri, TÜBİTAK gibi kurumlar, global şirketler müşterilerimiz arasında. Korona virüsle mücadele eden doktorlardan 'Alkollü ürünleri kullanıyoruz. Elimizi mahvediyorlar' şeklinde şikayetler aldık. Bu insanlar ameliyat yapan, elleriyle insan canı kurtaran insanlar. Bu şikayetten hareketle alkolsüz bir ürün yapabilir miyiz diye düşündük. Uzun çalışmalar sonunda yerli ve milli imkanlarla ürün geliştirdik. PronUp Hand, bütün testlerden geçti, Sağlık Bakanlığı Biyosidal Daire Başkanlığınca onaylandı. Dünya genelinde geçerli kalite belgelerini aldı” dedi.
Dezenfektanın bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içerisinde öldürdüğüne değinen Akbulut, “Dezenfektana, aloevera, A, C, E, B vitaminleri, provitamin B5, besleyici yağlar ve nemlendirici gibi cilt için faydalı birçok maddeler eklendi. Alkollü el dezenfektanların aksine, bebek ve çocuk cildini tahriş etmiyor. Kuruluk hissine yol açmıyor. Hassas ciltlerde reaksiyona sebep olmuyor. Bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içinde öldürüyor. Alkol değil su bazlı. Kıyafetlerde de leke bırakmıyor” diye konuştu.
Yurt dışına açılmanın hazırlıklarını yaptıklarını da ifade eden Yavuz Akbulut, “Alkolsüz yer yüzey ve ortam dezenfektanlarımız da ilgi görüyor. Granül formunda konsantre yer yüzey ve ortam dezenfektanı yaptık. Dünyada muadili yok. Bir gramından 1 litre yer yüzey ve ortam dezenfektanı elde ediliyor. Libya'ya ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerinden sipariş almaya başladık. Türk ürünlerini dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5´inci duruşma
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5´inci ...
7 kişiye mezar olan patlama davasında 5’inci duruşma Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER 7 kişiye mezar olan patlama davasında 5’inci ...
Tekstil atölyesinde korkutan yangın Tekstil malzemeleri alevlere teslim oldu Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tekstil atölyesinde korkutan yangın Tekstil ...
BMX Supercross Dünya Kupası’nın 6’ncı tur yarışları sona erdi Pedallar çevrildi, şampiyonlar belli oldu Vadideki yarış, MTB Sakarya Cup ile devam edecek
YEREL HABERLER BMX Supercross Dünya Kupası’nın 6’ncı tur yarışları ...
BMX heyecanı Sakarya’da devam ediyor BMX Supercross Dünya Kupası 6’ncı tur yarışları başladı
YEREL HABERLER BMX heyecanı Sakarya’da devam ediyor BMX Supercross ...
TEM’de 27 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TEM’de 27 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı
Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 ...
TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Ankara yönü ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda ...
2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
Sakarya’da Rafet El Roman rüzgarı
YEREL HABERLER Sakarya’da Rafet El Roman rüzgarı
Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu Hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 çocuk yakalandı
YEREL HABERLER Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da ...
Üstüne düşen tomruk sonu oldu
YEREL HABERLER Üstüne düşen tomruk sonu oldu
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci tur yarışları sona erdi
YEREL HABERLER BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci tur yarışları ...
Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya´da yakalandılar 
YEREL HABERLER Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya´da ...
Aşırı stres ve kaygılar 'kırık kalp sendromuna' sebep oluyor Kardiyoloji uzmanından vatandaşlara ‘Kırık kalp sendromu’ uyarısı
YEREL HABERLER Aşırı stres ve kaygılar 'kırık kalp sendromuna' sebep ...
150 sporcu şampiyon olmak için pedal çevirmeye başladı 23 ülkeden 150 sporcu dereceye girmek için ter döküyor
YEREL HABERLER 150 sporcu şampiyon olmak için pedal çevirmeye ...
150 sporcunun iki teker üstündeki mücadelesi başladı BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları başladı 23 ülkeden 150 sporcu dereceye girmek için ter döküyor
YEREL HABERLER 150 sporcunun iki teker üstündeki mücadelesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.