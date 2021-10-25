Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (3)



DURUŞMA 6 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti, bilirkişi raporunu inceleyip tarafların savunmasını aldıktan sonra fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V.´nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan patlamada ölen işçi Seyfi Çanakçı´nın yeğeni Avukat Gülşen Uzuner, sanıkların göz göre göre patlamanın gelmesine yol açtıklarını belirterek, "Bilirkişi raporu çok açıkça dedi ki yargılanan sanıkların ölümlerden, bu kadar işçinin yaralanmasından bizatihi sorumluluğu vardır. Gerekli önlemleri almamışlardır, bu patlama bizim de başından beri söylediğimiz gibi göz göre göre gelmiş, bu kadar insanımızın canına mal olmuştur. Bunu bilirkişi raporu da ek bilirkişi raporu da söyledi. Buna ilişkin beyanlarımızı sunduk. Mahkeme bu celse dosyanın bittiğine karar verdi araştırılacak hususlar açısından, ancak aralıkta dosyaya dair hem bizim esas hakkındaki görüşlerimizi hem savcılık makamının görüşlerini alacak. Dolayısıyla aralıkta en erken bu dosyayı bitirme niyetinde. Dosyada şimdiye kadar toplanan deliller açısından çok açık bir sorumluluk tarifi var" dedi.

'İŞÇİNİN CANINA KASTETMEYE KARAR VERMİŞLER'

Fabrika sahipleri ve yetkililerin tedbirler konusunda ihmaller zincirinin temeli olduğunu ifade eden Uzuner, şöyle konuştu:

"Hep söyledik yine söylüyoruz bunu, önlem almama, bir şeyi unutma, bir şeyi yerine getirmeme değil. Burası çok tehlikeli bir iş yeri. Patlayıcı üreten bir iş yeri ve işverenlerin kendi beyanlarında da oldukça tecrübeli olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bizzat karar vermişler bu önlemleri almamaya, işçinin canına kastetmeye karar vermişler. Çünkü bugüne kadar bunun bir yaptırımı olmamış. Cezasızlıkla diğer dosyalardan yırtmışlar. Dolayısıyla da bu onlara güç vermiş ve bugün biz bunun böyle olmaması için bu yargılamada mücadele veriyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-10-25 20:06:44



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