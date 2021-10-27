O okulun öğrencilerinden anlamlı çalışma İki gün boyunca vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet edecekler

Sakarya Altınküre Okulları, toplumsal farkındalığı arttırmak için Kızılay Haftasında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, 2 gün boyunca vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet edecek.

Sakarya Altınküre Okulları, ülke genelinde kan stoklarının azalmasına yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak için Kızılay Haftasında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında okulun İlkokulOrtaokul Müdürü Serkan Şahin, Fen ve Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Cüneyt Cingöz, Teknokent Koleji Müdür Yardımcısı Firdevs Nakir ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, Kızılay Haftası dolayısıyla Sakarya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Emre Kaya ile Kan Bağışcısı Kazanım Uzmanı İlke Dölek’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret sonrasında okul öğrencileri, Türk Kızılay’ı yeleklerini giyerek 2728 Ekim tarihlerinde vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet edecek.

Konuya ilişkin okuldan yapılan açıklamada, “Kızılay işbirliğinde, Altınküre Okullarının tüm idarecilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin katılımıyla organize ettiğimiz kan bağışı kampanyası, toplumsal farkındalığımızı arttırmak için uygulayacağımız bir sosyal sorumluluk projemizdir. 2728 Ekim tarihlerinde iki gün süreyle gerçekleştirilecek olan kampanyamıza tüm Sakarya halkını da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” denildi.

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