Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı 5 yıldır iş yaptıkları kişi tarafından bir milyon 300 bin lira dolandırıldılar Dolandırdığı yetmedi, tehdit telefonları etti Mahalle Muhtarı Suat Sünger: “Onu kendi köylümüz gibi gördük bizi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı” Dolandırılan üzüm üreticisi: “Gözümüz gibi baktığımız malımızı alıp gitti”

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kazançlarını üzümden sağlayan mahallenin yarısı, kendi ailesi gibi gördükleri aracı tarafından dolandırıldı. Mahallede 24 kişinin üzümlerini alıp, parasını ödemediği iddia edilen şahıs, ardında 1 milyon 300 bin TL’ye yakın borç bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Geyve ilçesine bağlı Sekiharman Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 24 üzüm üreticisi 5 yıldan beri iş yaptıkları aracı tarafından 1 milyon 300 bin lira dolandırıldı. Daha önceki zamanlarda verilen ürünlerin paralarını aldıklarını belirten mahalleli, ağustosun ilk haftasından ekim ayına kadar üzümleri vermelerine rağmen paralarını alamadıklarını dile getirdi. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ancak verdikleri üzümlerin parasını alamadıklarını dile getiren mahalle halkı, durumu yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulundu. Umutlarını üzümden gelecek olan paraya bağlayan mahallelinin yarısı, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.



260 bin TL’ye yakın alacağım söz konusu

Yaklaşık 260 bin TL’ye yakın alacağının olduğunu söyleyen Davut Uyar, “B.Ö. isimli şahıs aslen Tuncelili ve İstanbul’da oturuyor. Bundan 45 yıl önce mahallemize geldi, bir ağabeyimizin vasıtası ile kendisi ile tanıştık ve alışveriş yapmaya başladık. 4 yıldır düzenli bir şekilde çalışıyorduk. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi ağabeykardeş gibi olmuştuk. Bu sene de yine kiraz zamanından başladı çalışmalarımız. Sonrasında üzüme geçtik. Üzümde ödemeler yavaş yavaş kesilmeye, azalmaya başladı. Gün geçtikçe ödemeler daha da azaldı. Benim kendimin 260 bin TL’ye yakın alacağım söz konusu” dedi.



Dolandırdığı yetmedi tehdit etti

Kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahsın, olay sonrasında tehdit telefonları da ettirdiğini aktaran Uyar, “Toplamda 24 hane var bu şahsa mal yapan. 24 tane müstahsil. Toplamda 1 milyon 300 bin lira bizim kendi köyümüze borcu var. Bunları ödemiyor şu anda. Vurgunu yaptığı anlaşıldıktan sonra ise bana tehdit mesajları atarak, ‘sen müstahsillere malları yaptırmaya devam et, senin bir şekilde paranı da ayarlayacağım. Ben hiçbir şekilde kimseyi satmadım, satmam da’ dedi. İki gün önce onun yanında gezen bir arkadaşı telefon ederek, benim hakkımda 'hiçbir şekilde Geyve’den çıkmasın, karşıma çıkmasın' diye tehdit etti. Yani tehdit telefonları gelmeye başladı. Yazık, günah bağlarda insanlar çocuklarıyla zorlu şartlarda çalışıyor. Şu an Sekiharman halkı olarak çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz yandık, en azından başkaları yanmasın ve başka bir yerlerde başkaları dolandırılmasın. Bizi dolandıran B.Ö. isimli şahıs bu memlekette elini kolunu sallayarak rahat rahat gezemesin” diye konuştu.



Onu kendi köylümüz gibi gördük bizi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı

Uzun bir süredir çalıştıkları şahsı kendi köylüleri gibi yakın gördüklerini ancak şahsın 24 haneyi 1 milyon 300 bin liraya yakın dolandırdığını ifade eden Sekiharman Mahallesi Muhtarı Suat Sünger, “Şahıs yaklaşık 5 senedir köyümüzde çalışıyor. Bu zamana kadar parasını ödedi. Bu sene sezon başladı, vişne ile kirazı aldı milletin parasını ödedi. Siyah üzüm başladı, yarısını ödedi. Beyaz üzüm başladı ve artık ödemeler gelmemeye başladı. Benim köyümden yaklaşık olarak bin ton mal aldı. Yarısından fazlasını ödedi ancak 400500 ton kadar üzümün parasını ödemedi. Benim köyüm 65 hane, yaklaşık 24 müstahsil bu kişiye mal verdi. Maalesef bunların hiçbirisi para alamadı ve 1 milyon 300 bin lira kadar dolandırıldık. Köylüm mağdur, devletimizden yardım istiyoruz. Dolandırılan 24 kişi ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Biz onu kendi köylümüz gibi gördük ama maalesef bizi kandırdı. Telefonuna ulaşamıyoruz, köyümüzden kendisini arayan herkesi engellemiş” şeklinde konuştu.



Gözümüz gibi baktığımız malımızı alıp gitti

Geçim kaynakları olan üzümlerinin parasını alamadıkları için borçlarını ödeyemediklerini aktaran Selçuk Sünger, “4 senedir güzel çalışıyordu burada. Bu sene yaptı yapacağını. Biz şu anda mağduruz, elimizden bir şey gelmiyor. Milletin borcu var, borçlarını ödeyemiyor. Biz bu kişiye güvendik, bizi kendine bağladı. Kendisine bunu yakıştıramadık. Şu anda 1 milyon 300 bin liraya yakın köylünün alacağı var. Köylüye yazık. 56 aydır gözümüz gibi baktığımız mallarımızı alıp gitti şu an” ifadelerini kullandı.



Bütün gelirimiz üzüm, devletten yardım bekliyoruz

Şahsın kendisine bir türlü ulaşamadıklarını ve devletten yardım istediklerini aktaran Ahmet Keskin, “Üzüme bakıyoruz, yetiştiriyoruz, tam sezon zamanında böyle üzücü bir olay geldi başımıza. Kiraz zamanında çalıştık, veriyordu paramızı. Son zamanlarda paramızı vermedi ve kaçtı gitti. 1 milyon 300 bin liraya yakın zarara uğrattı köyümüzü. Telefonlarına da ulaşılmıyor, paraya da ulaşılmıyor, hiçbir yerde yok kendisi. Bizim bütün gelirimiz üzüm, devletten yardım bekliyoruz” dedi.

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