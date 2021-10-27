D-100’de aynı yerde 2 ayrı kaza Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu

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Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 Karayolu’nda aynı yerde 2 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Erenler ilçesi D100 Karayolu Büyükesence mevkiinde aynı yerde iki ayrı kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 54 AJ 162 plakalı otomobil, karşı yola geçmek isteyen lüks otomobil ile çarpıştı. Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken aynı yerde ikinci bir kaza meydana geldi. İkinci kazada ise Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 39 DZ 521 plakalı kamyon ile aynı istikamette giden 06 CIN 267 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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