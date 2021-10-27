Büyükşehir anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal alanlarda gerçekleştirilen anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca anız yangınlara dikkat çekmek için açıklama yapıldı. Anız yangınlarının toprağın verimliliğini düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Mısır hasadının ardından yapılan anız yakma işlemleri toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozarak verimliliğini düşürmekte, biyolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızdan bu hususta çevreye ve doğaya karşı daha hassas olmaları noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

Ayrıca yangınların hava kirliliğini arttırdığına ve insan sağlığına zarar verdiğine değinen uzmanlar vatandaşları uyardı.

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