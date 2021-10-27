Çocuk Akademisi’nde yeni dönem heyecanı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 312 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 312 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle eğitimlerini dijital ortamda sürdüren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2 Kasım11 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan atölyelerini yüz yüze gerçekleştiriyor. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 2 farklı branşı seçebileceği belirtildi. Altı hafta boyunca devam edecek eğitimlerin, sulu boya, oyuncak, seramik, ebru, pastel boya, baskı, moda tasarım, karakalem, ritim, karikatür atölyesi gibi farklı içeriklerden oluşacağı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.