Bisiklet şehrinde bir ilk daha MTB Night Cup yarışları düzenlendi, farklı ülkelerden toplam 41 sporcu pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan MTB Night Cup yarışları düzenlendi. Farklı ülkelerden toplam 41 sporcunun ter döktüğü yarışta dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yarışlara ev sahipliği yaptığı organizasyon ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Night Cup yarışları düzenlendi. MTB Sakarya Night Cup (gece yarışı) mücadelesi ülkemizde ilk kez, dünyada ise 2021 yılında ilk defa yapıldı. Dünyanın farkı ülkelerinden 41 sporcunun ışıklar altında katıldığı gece yarışı, vadi içindeki start çizgisinde başladı. Taş, toprak ve rampaların olduğu parkurda başlayan yarış yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. ‘elite erkekler’ ve ‘Elite kadınlar’ kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta ‘elite erkekler’ kategorisinde İsviçre’den Albın Vıtal birinci, yine İsviçre’den Walter Simon ikinci, Almanya’dan EYDT Markus üçüncü oldu. ‘Elite kadınlar’da ise Çek Cumhuriyeti’nde Tvaruzkova Tereza birinciliği, yine Çek Cumhuriyeti’nden Holubova Adela ikinciliği, Ukrayna’dan Popova İrine ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel ve SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan takdim etti.

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